Краснодар, Сочи и Анапу свяжут регулярные авиарейсы

Фото Международного аэропорта Сочи

На Кубани вскоре появится регулярные авиарейсы между Краснодаром, Сочи и Анапой. Этот вопрос обсуждался 2 апреля на встрече губернатора Вениамина Кондратьева с главой авиакомпании» «ЮТэйр» Андреем Мартиросовым.

По мнению губернатора, у жителей региона должна быть возможность комфортно и быстро добираться до побережья в летний сезон. Например, доехать до Краснодара из отдаленных районов, а дальше полететь в Анапу или Геленджик.

- Важное направление и из Анапы в Сочи – оно расширит возможности для отдыхающих. Туристы смогут во время отдыха с комфортом посетить сразу оба курорта, – сказал Вениамин Кондратьев в ходе встречи.

Существующий рейс между Краснодаром и Сочи становится все более популярным у пассажиров и субсидия на его выполнение ежегодно снижается.

Постепенно с этим рейсом авиаперевозчик переходит из дотационного режима в самоокупаемый.

- Предполагаем, что за два-три года сможем отказаться от субсидии на этом направлении и высвободить средства на другие маршруты внутри региона, – сообщил Андрей Мартиросов.

На встрече также обсудили увеличение числа популярных рейсов в край из других регионов России. Сейчас их количество достигло 35-ти.

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