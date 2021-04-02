Краснодарский боксер удостоен высшего спортивного звания России

Фото администрации края

Чемпион мира по боксу, краснодарец Муслим Гаджимагомедов стал одним из семи спортсменов в России, кто удостоен этого высокого звания. Сейчас спортсмен вошел в олимпийскую сборную страны.

Сейчас Гаджимагомедов- один из лучших боксеров страны, а теперь еще и заслуженный мастер спорта считается фаворитом Олимпийских игр в Токио.

-У нас есть все шансы привезти в Россию золотую медаль Олимпиады, – отметил вице-губернатор Александр Власов на церемонии вручения спортсмену высокого звания.

Муслим Гаджимагомедов – чемпион мира, двукратный чемпион России, чемпион II Европейских игр, призер чемпионата Европы, а также победитель крупных российских и международных турниров.

Свою самую значимую победу – «золото» мирового чемпионата – спортсмен получил в 2019 году.

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