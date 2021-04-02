На Кубани суд взыскал с депутата ЗСК 74 тысячи рублей, выплаченных им дочери за отдых в Турции

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Ранее приговором Октябрьского районного суда Краснодара депутат ЗСК Николай Кравченко признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Выразилось это в том, что депутат выплачивал собственной дочери зарплату за работу помощника. На самом же деле, никакой работы женщина не выполняла, а все оплаченное время провела на отдыхе в Турции.

Несмотря на это отец-депутат исправно подписывал зарплатные табели. Примечательно, что при этом он возглавлял в ЗСК комитет по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике

В итоге так он выплатил дочке 74 тысячи рублей, при этом не выполнив решение суда о возврате в бюджет этих денег. Средства теперь взысканы с депутата принудительно. Как только приговор суда вступил в силу, ущерб был погашен.

- Вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Краснодара депутат Законодательного Собрания края Николая Кравченко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации),- сообщает прокуратура края.

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