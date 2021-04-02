Больницы и поликлиники Темрюкского района получили новые легковые автомобили

Фото администрации края

Пять новых автомобилей марки «Лада Гранта» получили медики Темрюкского района. Такой подарок местным больницам и поликлиникам сделал металлургический завод в Абинске.

Машины будут поставлены в амбулатории и поликлиническое отделение Темрюкской ЦРБ.

Еще по одной машине отправились в Крымскую и Славянскую ЦРБ.

- В 2020 году медучреждения края получили 250 легковых машин для выездов терапевтов на дом к пациентам. Из них 90 автомобилей приобрели за счет краевого бюджета. Еще 160 машин передали муниципалитеты и представители бизнеса региона, в том числе Абинский металлургический завод,- сообщает администрация региона.

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