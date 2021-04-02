Ремонт на трассе Сочи-Адлер дорожники планируют завершить к концу мая

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Федеральные дорожники сообщают, что работы по ремонту трассы Сочи-Адлер,на которой ежедневно выстраиваются огромные пробки, идут с «опережающими темпами».

В конце марта специалисты в районе остановки «Красный штурм» окончили монтаж балок пролётов второй половины моста укладку выравнивающего слоя бетона.

- Полное завершение строительно-монтажных работ с открытием движения на мосту, в соответствии с госконтрактом, произойдёт не позднее 31 мая текущего года, — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

В организации подчеркивают, что отлично понимают проблемы водителей и степень важности трассы. Поэтом завершат работы не за 14 месяцев, как это намечено по плану, а за 7 с половиной.

С начала ремонта на трассе Сочи-Адлер сочинцы и туристы сталкиваются с большими неудобствами. Совершенно невозможно заранее просчитать время на поездку из центра курорта в Адлер из-за огромных заторов на дороге.

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