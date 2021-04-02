В Краснодаре в Народном парке заложили аллею «Атмосфера»

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре на вновь появившейся аллее Народного парка в Комсомольском микрорайоне высадили 50 саженцев ясеня, черемухи и других деревьев.

Мэр Краснодара Евгений Первышов, принявший участие в акции, рассказал, что властям удалось вернуть городу земли Народного парка, продолжается оформление в собственность города всех Карасунских прудов.

- После завершения обязательных юридических процедур начнём приводить их в порядок. Отремонтируем дамбу, очистим и зарыбим пруд вдоль Народного парка. Вся территория прудов станет благоустроенной и комфортной зоной отдыха горожан, — рассказал Евгений Первышов.

Общая площадь новой зелёной зоны в Комсомольском микрорайоне составит около порядка 1,5 га.

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