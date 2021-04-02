Модель из Новороссийска вошла в ТОП-10 красавиц Европы

Фото: instagram.com/Vera2632/

20-летняя жительница Новороссийска Вера Кинщак вошла в десятку самых красивых девушек Европы. За престижный титул "Мисс Европа - 2021" боролись 24 участницы. Жюри конкурса присудило Вере седьмое место.

Фото: instagram.com/Vera2632/

Напомним, это состязание проходило 1 апреля в Бейруте — столице Ливана. В нем приняли участие 24 девушки из разных стран континента. Ставку организаторы делают на естественную красоту участниц. И в этом плане Веру можно уже считать победительницей. Ее природа наградила шикарными внешними данными - пухлые губы, точеный нос и выразительные глаза. Сама девушка также признается - она против хирургических вмешательств. Но все-таки ради победы модель решила себя подрихтовать.

Фото: instagram.com/Vera2632/

Она 9 (!) раз участвовала в конкурсах красоты. Кстати, помимо подготовки к состязанию девушка успевает еще и учебой заниматься. Она мечтает связать свою жизнь с телеиндустрией. А конкурсы красоты и участие во всевозможных проектах — двери в эту сферу.

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