В Сочи завершен набор волонтеров проекта по благоустройству общественных территорий

Фото мэрии Сочи

Волонтеры призваны информировать и привлекать сочинцев к участию в голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства.

Оно пройдет на портале https://za.gorodsreda.ru/ с 26 апреля по 30 мая 2021 года. – За это время поступило более 280 заявок от добровольцев. Из их числа будет сформирован волонтерский корпус с учетом резерва и определенного графика работы, – рассказала и.о. начальника управления молодежной политики администрации Сочи Марина Назарова.

В каждом районе курорта формируются волонтерские штабы. Добровольцы будут информировать население о способах голосования; а также предоставят горожанам возможность проголосовать на месте.

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В Сочи выберут общественные территории для благоустройства в 2022 году

В 2021 году по городской программе намечено благоустроить четыре общественные территории – по одной в каждом из районов курорта.

Сейчас по этим объектам оформляется проектная документация. Отбор городских мест для благоустройства в 2022 году, будет сделан по итогам рейтингового онлайн-голосования.(читать далее)