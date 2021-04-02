В Сочи застройщики элитного жилья приостанавливают продажи объектов из-за резкого роста цен

Фото мэрии Сочи

Некоторые застройщики элитных объектов недвижимости в Сочи с января 2021 года начали понемногу приостанавливать продажи объектов.

Происходит это не на постоянной основе, а периодически-то есть продажи останавливают на срок около недели, а затем объект вновь появляется в списке предложений ,но по цене примерно на треть большей, чем ранее.

-Из-за высокого спроса на недвижимость в Сочи девелоперы не ограничиваются плановыми повышениями цен, а делают это несколько раз в месяц, — отмечают эксперты рынка недвижимости.

С начала марта в Сочи произошел скачкообразный рост цен на недвижимость практически любого типа. Цены на квартиры растут во всех районах города рекордными темпами.

Сообразно ценам растет и ажиотажный спрос на жилье.

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