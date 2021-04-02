По 100 тысяч в день: в Сочи цены на квартиры растут космическими темпами

Фото мэрии Сочи

В апреле 2021-го продать квартиру в Сочи вы сможете максимум за час-достаточно позвонить любому риелтору, и он мигом найдет вам покупателя. Не слишком торгующегося и весьма покладистого покупателя.

Фото мэрии Сочи

Ценовой рост на жилье практически в любом сегменте на курорте нынешней весной бьет все мыслимые рекорды. Местные старожилы не припомнят такого даже перед ОИ 2014 года. Квартиры дорожают в среднем на 100 и более тысяч рублей в день (!). И это не шутка.

Напротив, купить жилье в Сочи сейчас-настоящий квест. Дело в том,что однокомнатные квартиры практически сравнялись по цене с 2- комнатными образца февраля-начала марта.

- Добрый день! Есть 6,5 миллиона рублей, нам нужна «двушка» в центре.

Риелтор в трубке тихо смеется, а потом отвечает:

- Увы, молодой человек, таких цен больше нет. За эту сумму могу предложить однокомнатную, но не в центре, или жилое помещение, без статуса квартиры.

Фото мэрии Сочи

Галопирующий рост цены на недвижимость стали показывать сразу после заявления мэрии курорта о моратории на жилое строительство с июля и сроком на 2 ближайших года.

Ажиотажный спрос здесь практически на любое жилье-от элитного, до бывших общежитий. Скупают квартиры в основном приезжие из Москвы ,Питера и Сибири. Иногда сразу по нескольку квартир.

- Я вчера начала работать в 7 утра и закончила в полночь-сплошные разъезды с покупателями, у меня даже бензин кончился,- рассказывает риелтор Екатерина Миллер.

По словам Екатерины, за неделю сейчас она заключает столько же сделок, сколько еще совсем недавно -за месяц-полтора.

Фото мэрии Сочи

Пока сложно сказать, сколько еще будет надуваться сочинский жилищный «ценовой пузырь», но сейчас конца этому не видно.

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