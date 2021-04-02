В Краснодаре откорректированы проекты трех крупных жилых комплексов

Фото администрации края

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил внести изменения в проекты строительства трех крупных ЖК в Краснодаре. Недостатки и нарушения существующих в регионе правил выявились во время поездки главы региона по местам строек в краевом центре в конце марта.

После этого была поставлена задача за неделю подготовить предложения по корректировке разрешений на строительство этих объектов.

В итоге, застройщик ЖК «Дыхание» на два года быстрее построит школу на 1550 мест – уже в 2023 году. На территории ЖК также выделен участок под строительство детского сада на 250 мест.

Кроме того, застройщик приобретет новый участок площадью 5 гектаров.. Здесь построят еще три детских сада на 350 мест каждый. Их введут в эксплуатацию в 2027 году.

ЖК «Любимово», где изначально планировали возвести 21 многоквартирный дом, отменены 8 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 510 тысяч квадратных метров.

- В жилом комплексе «Сказка град» на ул. им. Мачуги застройщик обязуется найти участки для строительства социальных объектов. В начальном проекте их не предусмотрели. При этом планировали возвести 9 многоэтажек на 7,5 тыс. жителей,- сообщает администрация края.

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23 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев побывал на строительной площадке ЖК «Родные просторы» поселка Знаменского.

Проектом здесь предусмотрено строительство 29 многоквартирных домов на более чем 12 тыс жителей. Плотность застройки при этом находится в допустимых пределах.(читать далее)