В 2021 году в экономику Туапсинского района привлекут более 16 млрд рублей инвестиций

Фото администрации края

Глава района отчитался о работе в 2020-ом и поделился планами развития на текущий год. Отчет выслушал первый вице-губернатор Кубани.

– Несмотря на трудный 2020 год, экономика района показала свою жизнеспособность. На условиях софинансирования муниципалитет принял участие в трех национальных и 15 региональных проектах, а также в 10 государственных краевых программах. Основные задачи успешно решены, – отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Как сообщил туапсинский глава Виталий Мазнинов, в 2020 году более миллиарда рублей район получил из бюджета региона на претворение в жизнь госпрограмм в социальной сфере.

В Туапсе в 2020 году отремонтирован региональный сосудистый центр и местная школа, начал работу офис врача общей практики. Построены несколько новых котельных, проектируются объекты водоснабжения и водоотведения.

За год район внес в доходную часть консолидированного бюджета региона почти 8,4 млрд рублей.

- Во многом этих показателей удается добиваться за счет привлечений инвестиций в муниципалитет. В 2021 году в районе продолжат работу с инвесторами. Планируется привлечь порядка 16,5 млрд рублей инвестиций, а в 2022-23 годах порядка 38 млрд рублей.- сообщает администрация края.

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