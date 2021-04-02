В 2021 году города и районы Кубани получили более 50 млрд рублей на развитие отрасли образования

Фото мэрии Сочи

В 2020 году в регионе, несмотря на ограничительные карантинные меры не остановили ни одну социальную стройку, В результате в крае открыли 12 школ, 13 детских садов, 42 «Точки роста», технопарк «Кванториум».

– Из года в год по поручению губернатора мы наращиваем объемы финансирования и стараемся максимально сконцентрироваться на строительстве новых школ и детских садов, – отметила вице-губернатор Анна Минькова на коллегии краевого министерства образования 2 апреля.

Есть и ряд недостроенных объектов. Так, в Кореновском районе на год перенесено строительство школы и детсада, в Крымском районе отложили открытие школы. В Краснодаре на улице Изобильной перенесли запуск школы также на год.

Это же касается и создания новых мест в детсадах в Армавире, Горячем Ключе, Белоглинском и Северском районах. Здесь даже не подали заявок на участие в госпрограммах в 2020 году.

– В отдельных муниципалитетах главы относятся к образованию как к второстепенной сфере, по остаточному принципу. Это недопустимо. Все строящиеся школы, детские сады должны сдаваться точно в срок. Это персональная ответственность глав перед жителями городов и районов, – подчеркнула Анна Минькова.

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