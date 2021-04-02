Несырьевой экспорт Кубани вырос до 1,1%

Несырьевой экспорт Краснодарского края в 2021 году достиг объема в 4,3 млрд долларов Фото: Александр ГЛУЗ

Краснодарский край - это не только импорт, но и экспорт - и за последний год он подрос на 1,1% и составил 6%.

Несырьевой экспорт в 2021 году достиг объема в 4,3 млрд долларов. Конечно, это не большие суммы, но, учитывая общую экономическую ситуацию в мире, здесь любой рост - уже успех.

- Нам нужно наращивать обороты, учитывая уникальное расположение Краснодарского края, развитую транспортную инфраструктуру и диверсифицированный портфель предложений, который сегодня есть уместных предприятий, – поделились с “КП" - Кубань” вице-губернатор Александр Руппель.

В 2020 году 11 кубанских предприятий прошли обучение в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской

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