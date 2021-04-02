В Сочи Космический забег посвятят 60-летию Дня космонавтики

Народные спортсмены пробегутся по Радужным мостам Олимпийского парка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не можешь летать, тогда беги - в Сочи пройдет Космический забег в юбилейный год первого полета человека в космос.

- Народные спортсмены пробегутся по Радужным мостам Олимпийского парка. Общая дистанция составляет 4 км, - сообщает пресс-служба образовательного центра “Сириус”.

Принять участие в забеге может любой желающий. Старт будет дан 11 апреля в 9.45 по московскому времени.

Бегунам на 1 и 4 километра понадобится медицинская справка. Регистрация забега обязательна.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что в Сочи на три недели закроют дорогу у стадиона им. Метревели. В течение почти трех недель, с 5 по 25 апреля, на базе «Юг Спорта» в Сочи пройдут тренировки сборной России по спортивной ходьбе

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