Видео страшного ЧП в Новороссийском порту 2 апреля 2021

Фото: @GK_NEWS2.0
В Новороссийском морском торговом порту произошло ЧП.
Водитель автовоза, который на прицепе перевозил автомобили, сгруженные с корабля, не заметил сотрудницу КПП.
На видео видно, что женщина, не убедившись в безопасности, подошла очень близко к автофургону. Учитывая, что водительская кабина фуры высокая, водитель не заметил работницу, которая планировала взять документы на вывоз груза.
Видно, как машина начала движение и сбила несчастную. Ее буквально затянуло под автовоз, но, возможно, таким образом и спасло ей жизнь. Сотрудница Новороссийского порта получила тяжелую черепно-мозговую травму.
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