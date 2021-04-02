Видео страшного ЧП в Новороссийском порту 2 апреля 2021

Фото: @GK_NEWS2.0

В Новороссийском морском торговом порту произошло ЧП.

Водитель автовоза, который на прицепе перевозил автомобили, сгруженные с корабля, не заметил сотрудницу КПП.

На видео видно, что женщина, не убедившись в безопасности, подошла очень близко к автофургону. Учитывая, что водительская кабина фуры высокая, водитель не заметил работницу, которая планировала взять документы на вывоз груза.

Видно, как машина начала движение и сбила несчастную. Ее буквально затянуло под автовоз, но, возможно, таким образом и спасло ей жизнь. Сотрудница Новороссийского порта получила тяжелую черепно-мозговую травму.

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