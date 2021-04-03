Видео задержания в Геленджике сына владельца стройкомпании «Сибирь» Константина Егорова

Фото ТК Опер слил

В соцсетях появились кадры задержания Константина Егорова, сына владельца строительной компании «Сибиряк» Владимира Егорова, в аэропорту Геленджика.

Задержание проведено оперативниками ФСБ и СК.

Как ранее сообщала «Комсомолка», по предварительной информации, он присвоил 112 миллионов рублей во время поставки медицинского оборудования Красноярской краевой клинической больнице №1.

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