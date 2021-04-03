В Краснодаре за время санитарного марафона ликвидировали 78 стихийных свалок

Фото мэрии Краснодара

В Краснодаре в ходе месячника по наведению порядка и благоустройству удалось очистить от мусора огромную территорию. К тому же, в краевом центре ликвидированы многие десятки стихийных свалок отходов.

- В ходе работ ликвидировали 78 стихийных свалок, очистили от мусора 224 тыс. кв. м территорий береговой линии реки Кубань, 112 тыс. кв. м территорий парков, скверов, площадей и кладбищ, 163 тыс. кв. м лесополос,- отметил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Массовые работы по наведению санитарного порядка и благоустройству идут в Краснодаре с 15 марта,и продолжатся до 25 апреля.

А 17 апреля тысячи краснодарцев выйдут на общегородской субботник.

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