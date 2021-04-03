На Кубани наркокурьер во время задержания ранил офицера полиции

Фото Олег Золото

Вечером 31 марта в ОМВД по павловскому району Кубани поступила оперативная информация о двоих наркокурьерах, которые делают закладки пакетов с синтетическими наркотиками рядом с трассой М-4 «Дон».

На место, расположенное рядом с хутором Новый выехали 33-летний капитан полиции и оперативник из отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков.

Прибыв на место, полицейские увидели машину ВАЗ 2110 и стоящего рядом с ней мужчину. Оперативники представились. Мужчина сказал, что ждет своего друга. В это время из леса вышел второй мужчина. Поняв, что перед ним полицейские, он внезапно резко ударил капитана в плечо, и бросился бежать в поле.

Оперативники бросились за ним и вскоре задержали. Лишь после этого капитан почувствовал резкую боль в плече и увидел, что вся его куртка залита кровью. Задержанного доставили в отдел. Им оказался 39-летний гражданин Украины, давно живущий в РФ и ранее судимый за кражу.

- В отношении Щербакова В.А. возбуждено административное производство по ст. 6.9 КРФобАП, биоматериал направлен на экспертизу Также установлено, что в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения по ст. 18.8 ,- сообщил «КП Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

Раненого капитана доставили в больницу. Установлено, что ранение ему нанесено ножом. Офицеру оказали помощь, его жизни ничто не угрожает.

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