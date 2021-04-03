В Сочи ко Дню Победы приведут в порядок около 130 памятников военной истории

Фото мэрии Сочи

В Сочи на оргкомитете обсудили подготовку к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

– Нужно сделать все необходимое, чтобы наполнить его глубоким содержанием и исключить формальный подход к организации мероприятий. Ветеранам, которых осталось немного, нужно уделить самое искреннее внимание, окружить их теплом и заботой. Особое внимание должно быть уделено работе по сохранению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны, – отметил мэр Сочи глава города Алексей Копайгородский. В Сочи находится 130 памятников военной истории.

Сейчас заканчивается капитальный ремонт мемориала «Подвиг во имя жизни» рядом с парком «Ривьера». Ровно 80 лет назад Сочи стал городом-госпиталем. В местных санаториях лечились более 400 тысяч советских солдат и офицеров.

Приводят в порядок военные обелиски в Нижней Шиловке и Верхней Беранде. В преддверии 9 Мая все места воинских захоронений, памятники и мемориалы, а также подходы к ним должны быть благоустроены и приведены в порядок.

Глава города поручил закончить работы до конца апреля. В Сочи живут 1979 ветеранов Великой Отечественной войны.

В текущем году в бюджете города предусмотрено более 4,6 млн рублей для дополнительной социальной поддержки и помощи 960 ветеранам. 22 миллиона рублей выделено на улучшение их жилищных условий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи открыли памятник герою-летчику Великой Отечественной войны

В Сочи установлен обелиск 19-летнему старшему сержанту 246-ой истребительной дивизии Константину Позднякову. Герой был сбит в окрестностях курорта 15 ноября 1942 года.(читать далее)