В Сочи ко Дню космонавтики создадут «Гагаринский» туристический маршрут

Фото мэрии Сочи

В Сочи создадут новый экскурсионный маршрут по памятным местам, связанным с именем первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Он будет начинаться у памятника первому космонавту на одноименной улице в центре курорта.

Для туристов новый маршрут будет представлен в двух форматах – пешем и автобусном. . После своего полета, в мае 1961 года космонавт вместе с семьей приехал в Сочи на реабилитацию. Здесь его ждали встречи с местными жителями. Одна из них произошла в центре города на Ореховой аллее, где тогда только начали строить новый микрорайон. Позже эту улицу переименовали в его честь.

- В новый маршрут также войдут Аллея космонавтов в парке «Ривьера» и территория, где сейчас находится современный Цветной бульвар. В 1920-х годах здесь располагался аэродром с взлетно-посадочной полосой,- сообщает мэрия курорта.

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