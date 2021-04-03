В Краснодаре с 3 апреля из-за реконструкции закрыт для проезда участок ул.Черкасской

Фото мэрии Краснодара

Ограничение движения машин по Черкасской применено на участке от Восточно-Кругликовской до улицы Героев-Разведчиков.

Произошло это из-за работ по ремонту трассы. Закрыт участок надого-работы намечено завершить лишь к началу августа.

- Водителям рекомендуют использовать альтернативные пути объезда этого участка — по ул. им. Героя Яцкова, ул. им. Владислава Посадского, ул. им. 40-летия Победы и другие прилегающие дороги, а также заранее планировать маршруты и время выезда,- сообщает мэрия краевого центра.

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