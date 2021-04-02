По улицам Московской и Солнечной в Краснодаре перекроют движение автомобилей

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Рабочие, в связи с запланированным пуском трамваев по улице Московской 8 апреля, должны уложить рельсы и шпалы. Также готовится к открытию новая остановка.

Проехать автомобилям не удастся уже с 22.00 сегодняшнего дня по 4 апреля в направлении по ул. Солнечной на пересечении с ул. Московской.

С 3 на 4 апреля прекратится движение по четной стороне ул. Московской на пересечении с ул. Солнечной.

- С 4 апреля по 4 июня ограничат движение по нечетной стороне ул. Московской - от ул. Автомобильной до пер. Алмазного. Проехать в обоих направления можно будет по четной стороне ул. Московской, - сообщает мэрия города.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, где в Краснодаре идет ремонт дорог с полным списком улиц, где ведутся работы.

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