По улицам Московской и Солнечной в Краснодаре перекроют движение автомобилей

Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Рабочие, в связи с запланированным пуском трамваев по улице Московской 8 апреля, должны уложить рельсы и шпалы. Также готовится к открытию новая остановка.
Проехать автомобилям не удастся уже с 22.00 сегодняшнего дня по 4 апреля в направлении по ул. Солнечной на пересечении с ул. Московской.
С 3 на 4 апреля прекратится движение по четной стороне ул. Московской на пересечении с ул. Солнечной.
- С 4 апреля по 4 июня ограничат движение по нечетной стороне ул. Московской - от ул. Автомобильной до пер. Алмазного. Проехать в обоих направления можно будет по четной стороне ул. Московской, - сообщает мэрия города.
Ранее "КП" - Кубань" писала о том, где в Краснодаре идет ремонт дорог с полным списком улиц, где ведутся работы.
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