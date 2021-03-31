8 апреля в Краснодаре откроется движение трамваев по улице Московской

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Долгожданные трамваи скоро возобновят свое движение по ул. Московской. Уже появились новые рельсы разворотного кольца.

Стройку прокомментировал в своем Телеграмм-канале мэр Краснодара Евгений Первышов.

- Ход работ обсудили на выездном совещании, которое провел на месте строительства, - написал глава города.

На выходных планируются работы по возведению остановочных комплексов. Перед тем как запустить трамвай, рабочие переложили в этом районе всю коммуникацию, в том числе и злополучную ливневку.

Следующий этап - это укладка шпал по ул. Московской.

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