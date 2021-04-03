На Кубани пограничники поймали браконьера с креветками и бычками

Фото ПУ ФСБ по краю

Пограничники на Кубани провели проверочный рейд на берегу Кизилташского лимана, рядом с поселком Веселовка Темрюкского района и обнаружили там браконьерствующего гражданина РФ.

К моменту прибытия пограничников мужчина успел наловить рыбы и креветок прямо-таки в промышленных масштабах. При этом он применял против рыбы незаконную снасть-вентери,которые у него и были изъяты.

- Кроме того, у рыбака изъято: креветка – более 3300 экз., бычок – более 840 экз., камбала – глосса - 3 экз. Ущерб, причиненный государству превысил 400 000 рублей,- сообщает ПУ ФСБ по краю.

Сейчас решается вопрос о возбуждении против рыбака уголовного дела.

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