В Краснодаре вместо Скобяного рынка собираются построить крупный торговый центр

Фото мэрии Краснодара

Об этом стало известно в ходе встречи мэра Краснодара Евгения Первышова с владельцами торговых павильонов, которые еще остались на рынке.

Во время беседы и прозвучало предложение создать современный торговый комплекс, внутри которого можно разместить пересадочный транспортный хаб.

Ранее на рынке снесли более 200 ларьков и павильонов. Но, в случае реализации проекта транспортного хаба, придется переносить еще много объектов.

– Если реализуем проект транспортного узла, за счёт потока пассажиров и торговля пойдёт совершенно другими темпами и территория приобретёт современный облик, – отметил мэр Краснодара в соцсетях.

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В соцсетях появилась информация, что причиной закрытия стали долги за аренду. Хотя, продавцы говорят, что заранее оплатили торговые места. Но, как оказалось, причина в другом.(читать далее)