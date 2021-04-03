В курортном поселке Архипо-Осиповка началась масштабная подготовка к летнему наплыву туристов

Фото мэрии Геленджика

Этот сравнительно небольшой поселок на черноморском побережье ежегодно принимает у себя около700 тысяч отдыхающих.

В 2020 году пандемия сказалась на курортной статистике не в лучшую сторону, однако планы на сезон-2021 самые оптимистичные.

- В Архипо-Осиповке не теряют время, и в выходные работают: восстанавливают и красят балюстраду, чистят фонтаны, приводят в порядок зелёные зоны, восстанавливают пляжные конструкции, -сообщает мэрия Геленджика.

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