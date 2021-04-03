На Кубани в станице Варениковской реконструируют большой старый парк

Фото администрации края

После завершения работ здесь появятся три новых зоны: детская игровая площадка для малышей, территория для занятий воркаутом, а также место для проведения массовых мероприятий.

Сейчас в парке перекладывают плитку на существующих тротуарах. На очереди- установка скамеек, озеленение и оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Территории для благоустройства в регионе в 2022 году, могут выбрать сами жители. С 26 апреля по 30 мая пройдет онлайн-голосование за проекты для реконструкции в городах и станицах с населением свыше 20 тысяч человек.

- Для участия в нем достаточно быть зарегистрированным на портале «Госуслуги»,- сообщает администрация края.

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