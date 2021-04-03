В Краснодаре начался полуфинал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Фото администрации края

3 и 4 апреля в Краснодаре 140 участников конкурса из 35 регионов России представят свои проекты в туризме, решат специальные задачи по развитию бизнеса в регионах.

Примечательно, что первый полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» проходит в Краснодаре. Среди полуфиналистов больше всего жителей Краснодарского края – 20 человек. Это больше,чем из Ростова и Санкт-Петербурга.

– Конкурс уже стал эффективной площадкой для подготовки кадров и взращивания проектных идей в индустрии гостеприимства. Особое внимание планируем также уделить подготовке муниципальных и государственных служащих, перед которыми стоит задача создать доброжелательную и гостеприимную атмосферу для наших туристов, – отметил вице-губернатор Игорь Чагаев ,приветствуя участников.

В 2021 году заявку на участи в конкурсе подали более 29 с половиной тысяч человек,что почти на треть больше,чем в 2020-ом.

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