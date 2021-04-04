Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось на 109 человек

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Больше всего случаев выявлено в Сочи и Краснодаре-31 и 20 соответственно.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 42808 человек, в том числе у 2841 ребенка.

Как ранее сообщалось, новых штаммов коронавируса в крае не обнаружено, несмотря на прибытие в регион в последние недели более 50 гостей из стран дальнего зарубежья.

Число выявляемых случаев COVID 19 сокращается в последнее время регулярно. За эту неделю количество ковид-положительных результатов тестов снизилось в регионе на 7 с половиной процентов.

Большинство стационаров, ранее переоборудованных под прием ковид-пациентов, вернулись в обычный режим работы.