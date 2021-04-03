Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 апреля 2021: случаев заражения новыми штаммами COVID-19 не зафиксировано

Британский штамм коронавируса на Кубани не выявлен Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 3 апреля 2021.

С начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировано 42 588 случаев заболевания опасной инфекцией. Однако, последние три дня число заболевших снижается. Так, за последние несколько суток в Краснодарском крае выявлено 109 зараженных.

Оперштаб Краснодарского края по коронавирусу успокоил граждан, что в крае не выявлено новых штаммов коронавируса.

Так, специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Межевая, сообщила, что за последние три месяца в наш край прибыли 52 человека из Великобритании и Северной Ирландии. А эти страны, как известно, очаги нового штамма - британского.

- Приехавшие самоизолировались, на здоровье не жаловались и тесты на covid-19 у всех отрицательные, - сказала Татьяна Межевая.

Сейчас в больницах на ИВЛ и ЭКМО в крае находятся 82 человека. В стационаре с коронавирусом лечатся 1192 человека, лечатся дома 1645.

- По два новых пациента пополнили госпитали в Анапе и Горячем Ключе, Туапсинском, Апшеронском, Брюховецком, Курганинском и Новокубанском районах. Единичные случаи зафиксированы в Выселковском, Кавказском, Отрадненском, Темрюкском, Успенском, Мостовском и Белоглинском, - сообщили в оперштабе региона.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 3 апреля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 30 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 3 апреля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 2 человека.

Коронавирус в Сочи 3 апреля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 14 человека.

Коронавирус в Геленджике 3 апреля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 5 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 3 апреля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 3 апреля 2021

В Ейском районе коронавирус инфекция не подтвердилась ни у одного человека.

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