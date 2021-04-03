Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 3 апреля 2021: случаев заражения новыми штаммами COVID-19 не зафиксировано

Британский штамм коронавируса на Кубани не выявлен
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 3 апреля 2021.
С начала пандемии в Краснодарском крае зафиксировано 42 588 случаев заболевания опасной инфекцией. Однако, последние три дня число заболевших снижается. Так, за последние несколько суток в Краснодарском крае выявлено 109 зараженных.
Оперштаб Краснодарского края по коронавирусу успокоил граждан, что в крае не выявлено новых штаммов коронавируса.
Так, специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по краю Татьяна Межевая, сообщила, что за последние три месяца в наш край прибыли 52 человека из Великобритании и Северной Ирландии. А эти страны, как известно, очаги нового штамма - британского.
- Приехавшие самоизолировались, на здоровье не жаловались и тесты на covid-19 у всех отрицательные, - сказала Татьяна Межевая.
Сейчас в больницах на ИВЛ и ЭКМО в крае находятся 82 человека. В стационаре с коронавирусом лечатся 1192 человека, лечатся дома 1645.
- По два новых пациента пополнили госпитали в Анапе и Горячем Ключе, Туапсинском, Апшеронском, Брюховецком, Курганинском и Новокубанском районах. Единичные случаи зафиксированы в Выселковском, Кавказском, Отрадненском, Темрюкском, Успенском, Мостовском и Белоглинском, - сообщили в оперштабе региона.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 3 апреля 2021
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Коронавирус в Анапе 3 апреля 2021
В Анапе положительный тест на коронавирус получили 2 человека.
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В Сочи COVID-19 подтвердился у 14 человека.
Коронавирус в Геленджике 3 апреля 2021
В Геленджике за последние сутки выявлено 5 заболевших.
Коронавирус в Туапсе 3 апреля 2021
В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 4 инфицированных.
Коронавирус в Ейске 3 апреля 2021
В Ейском районе коронавирус инфекция не подтвердилась ни у одного человека.
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