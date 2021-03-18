На Кубани с 22 марта возобновят диспансеризацию и профилактические осмотры

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18 марта прошло заседание оперштаба по коронавирусу. На нем обсудили эпидобстановку в крае и заявили о послаблениях. Так, с 22 марта на Кубани возобновляют диспансеризацию и профилактические осмотры жителей.

– Сегодня стабильная эпидситуация позволяет постепенно закрывать ковидные госпитали, переводить больницы в привычный режим. Мы год не проводили диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. С 22 марта возобновим эту работу, – сказал Вениамин Кондратьев.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, профилактика необходима для выявления болезней на ранней стадии, особенно, когда речь идет об онкозаболеваниях и заболеваниях сердечно-сосудистой системы. В регионе будут запущены онкопатрули и кардиодесанты.

При проведении диспансеризации в медучреждениях организуют предварительную запись, а также работу в вечернее время и выходные дни.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в январе ежедневный прирост заболевших коронавирусом составлял в среднем 190 человек, на сегодня каждые сутки фиксируется меньше чем по 130 новых случаев. По данным на 18 марта, в госпитали края попали 126 человек с COVID-19.

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