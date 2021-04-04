Канал ТНТ проводит кастинг в Краснодаре для съемок в новом сериале

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Телеканал ТНТ объявил о кастинге в Краснодаре. Продюсеры нового комедийного сериала ищут актеров массовых сцен, эпизодических ролей и "групповку".

Пробные съемки будут проводиться 7 апреля.

Пока неизвестно, о чем будет новое кино. Однако режиссерская команда анонсирует участие известных артистов.

Напомним, в этом году на ТНТ показали сериал "Отпуск", где одну из главных ролей сыграл уроженец Геленджика Демис Карибидис.

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