В Сочи бывший директор департамента строительства стал замом мэра

Алексей Соколов. Фото: мэрия Сочи

В Сочи бывший директор департамента строительства Алексей Соколов стал замом мэра. Об этом стало известно 3 апреля. Соколов занял кресло Сергея Робилко, который ранее занимал должность заместителя главы Сочи.

- На своем новом посту Алексей Соколов будет координировать и контролировать работу департаментов строительства, городского хозяйства, а также транспорта и дорожного хозяйства, - сообщает Сочи Стрим. - Кроме того, в зону ответственности замглавы Сочи также вошли управления административной инспекции, а также цен и тарифов.

Алексей Соколов родился 21 июня 1973 года в Воронеже. Высшее образование получил в Новороссийской морской академии по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования». Потом окончил Российский государственный торгово-экономический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (торговли)». Разведен, воспитывает четверых детей.

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