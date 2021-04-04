Краснодарский край накроет грозовой фронт

Фото: мэрии Сочи

На Краснодарский край надвигается гроза. В некоторых районах Кубани дождь будет сильным. Однако при этом температура воздуха прогреется до комфортных +18 градусов.

- На Черноморском побережье переменная облачность. Местами дождь. Ветер южной четверти 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5…10°, днем 12…17°, - сообщили в краснодарском гидрометцентре.

Непогоду синоптики обещают и в первые рабочие дни недели, 5-6 апреля. Ожидается снова гроза и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.

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