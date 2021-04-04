Бывший вице-губернатор Кубани выдвинется на выборах в Госдуму

Николай Долуда

Бывший вице-губернатор Краснодарского края и атаман Всероссийского казачьего общества 69-летний Николай Долуда подал документы для предварительного голосования в Госдуму. Казачий предводитель выдвигается в парламент страны по партийным спискам.

Напомним, желающие зарегистрироваться кандидатами на выборы в Госдуму могут подать документы до 29 апреля. А избирателям на эти «праймериз» нужно регистрироваться с 19 апреля по 28 мая. Голосовать можно будет неделю в формате онлайн (с 24 по 30 мая) или один день очно, на участках (30 мая).

Справка "КП"

Николай Долуда родился 10 июня 1952 года в селе Миролюбовка Богодуховского района Харьковской области.

В 1967 - 1971 годах учился в машиностроительном техникуме города Сумы.

В 1976 году окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, с 1983 по 1986 года был слушателем Военной академии войск ПВО по специальности - офицер по управлению боевыми действиями. 28 лет прослужил в Вооруженных Силах.

В 1994 году ему присвоено войсковое звание полковник.

С 1998 по 2001 года Николай Долуда был заместителем главы города - руководителем аппарата администрации города Ейска.

С января 2001 года работал в аппарате администрации Краснодарского края: заместитель руководителя аппарата, начальник социально-производственного управления администрации Краснодарского края; управляющий делами администрации Краснодарского края, руководитель социально-производственного департамента.

В 2004 году окончил ГОУ ВПО Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», экономист-менеджер.

В 2006 году назначен заместителем губернатора Краснодарского края, управляющим делами. Состоит в хуторском казачьем обществе «Офицерская казачья сотня Екатеринодарского казачьего отдела Кубанского казачьего войска».

В ноябре 2007 года Войсковым сбором Кубанского казачьего войска избран атаманом Кубанского казачьего войска согалсно Указу Президента России. Также ему был присвоен высший чин казачьего генерала. 21 октября 2015 года Николай Долуда назначен вице-губернатором по делам казачества, физической культуре и спорту.

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