В Краснодарском крае предупредили о страшных грозах с градом и ураганом

Фото: ГУМЧС по краю

В Краснодарском крае ожидается сильнейшая непогода. В МЧС опасаются сильнейшей грозы с градом и ураганом.

- По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» в период 19-20 часов и до конца суток 4 апреля, а также в течение суток 5 апреля местами в Краснодарском крае и на Черноморском побережье ожидаются: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с. На малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань и Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В связи с этим Главное управление по Краснодарскому краю рекомендует, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

В это время лучше оставаться дома, порекомендовали спасатели. По крайней мере, необходимо соблюдать правила безопасности. Не находиться под шаткими конструкциями и деревьями.

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