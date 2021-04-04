На Кубани МЧС переведено в режим повышенной готовности

Фото: мэрия Сочи

В Краснодарском крае МЧС перевели в режим повышенной погоды из-за неблагоприятных погодных прогнозов. В ближайшие часы ожидается целый спектр неблагоприятных метеорологических явлений - гроза, ураган, град и ливень.

- В Главном управлении развернут оперативный штаб, так же на территории г. Сочи организованна работа штаба. Центром управления в кризисных ситуациях проводится мониторинг с использованием информационных ресурсов. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ведомства.

Напомним, на малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань и Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды, местами они будут достигать неблагоприятных отметок. В это время лучше оставаться дома, порекомендовали спасатели. По крайней мере, необходимо соблюдать правила безопасности. Не находиться под шаткими конструкциями и деревьями.

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