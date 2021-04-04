Водителя с «непростыми» номерами, выехавшего на встречку, нашли и наказали в Анапе

Фото: ОМВД Анапы

Полицейские Анапы нашли и наказали водителя с "непростыми" номерами.

- В одном из пабликов социальной сети нами выявлен видеоматериал, в котором запечатлен момент обгона через сплошную линию разметки автомобилем марки Мерседес-Бенц белого цвета, - пояснили в ОМВД курорта. - Сотрудники отдела установили личность водителя автомобиля "Мерседес-Бенц", им оказался 57-летний житель Анапы.

В итоге нарушителя наказали за грубое нарушение правил дорожного движения. А конкретно, по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

Материалы переданы в суд для принятия решения.

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