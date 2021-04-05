Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 апреля выросло на 103

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 5 апреля за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 103 человека, накануне было зафиксировано 109 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Анапа, здесь выявили 31, 11 и 10 новых случаев соответственно. Девять человек заразились коронавирусом в Динском районе, шесть – в Армавире. По пять новых пациентов попали в госпитали в Славянском и Тихорецком районах, по три – в Новороссийске, Белоглинском, Красноармейском районах.

- По два человека с COVID-19 заболели в Брюховецком, Кавказском, Отрадненском и Щербиновском районах. Единичные случаи зафиксированы в Туапсинском, Апшеронском, Кущевском, Крыловском, Темрюкском, Тимашевском, Тбилисском, Ейском, Новопокровском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона.

Также известно, что 77 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО. В это время в стационарах лечатся 1214 жителей с ковидом, на дому – 1601.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 5 апреля 2021: число заболевших снизилось вдвое

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае (читайте также)