При пожаре в Сочи погибли двое местных жителей

Фото пресс-службы ГУ МЧС по краю

В ночь на 5 апреля в городе-курорте Сочи на Курортном проспекте вспыхнула квартира. Огонь почувствовали соседи и вызвали пожарные. После тушения огня в помещении были обнаружены двое погибших.

- При пожаре погибли 89-летняя женщина и 58-летний мужчина. На телах внешних признаков умышленных преступлений не обнаружено. Предварительной причиной возгорания следствие рассматривает короткое замыкание электропроводки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Также назначены экспертизы.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что при пожаре в кубанском хуторе погибли мать и двое детей.

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