В историческом квартале Краснодара установят ретро-трамвай

Визуализация департамента архитектуры Краснодара

В Краснодаре создают исторический квартал между улицами Красная, Длинная и Красноармейская. В него войдут восемь зданий, пять из которых охраняются законом, а еще три признаны градоформирующими объектами.

Визуализация департамента архитектуры Краснодара

5 апреля главный архитектор города Наталья Машталир презентовала концепцию развития исторического квартала. Согласно документу, внутри квартала создадут сквер, в котором будут установлены исторические фонари, здесь же сохранят гидрант начала XX века и создадут новые арт-объекты, например, ретро-трамвай и железные арки.

Визуализация департамента архитектуры Краснодара

Также об истории Краснодара можно будет через аудиогид. Для этого на одном из зданий разместят штрих-код, который нужно будет просто отсканировать камерой мобильника.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что дом купца Лихацкого, который станет центром исторического квартала, начнут реставрировать в конце 2021 года.

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