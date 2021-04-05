Под Геленджиком на трассу М4 "Дон" сошел сель

Фото: пресс-служба администрации Геленджика

5 апреля рано утром на Михайловском перевале сошел сель. Из-за оползня была перекрыта одна из полос трассы М4 "Дон". Об этом в своем телеграмм-канале сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Благодаря тому, что это ЧП случилось в 6 утра, там не возникло пробки. Сам оползень появился после сильного проливного дождя на перевале.

- С раннего утра работы по уборке грязи выполняет ДЭП-93. На расчистке задействовано десять рабочих, два КАМАЗа - один погрузочный и один экскаватор. Пока еще перекрыта часть полосы, движение регулируется. До вечера последствия обещают полностью устранить, - сообщил глава города об остановке на дороге.

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