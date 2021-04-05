Отключения света в Сочи 6 апреля 2021: где не будет электричества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за ремонта электрооборудования пройдут отключения света в Сочи 6 апреля 2021.

- Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение, - пояснили сочинские энергетики.

Вот, где не будет света 6 апреля в Адлерском районе

С восьми утра и до шести вечера без электричества будут сидеть жители сел Молдовка и Бестужевское, а также не будет света на улице Мостовой, в санатории «Изумруд», и на улица Форелевой, Краснофлотской и Камской. Но не все это время народ будет сидеть без света, а лишь несколько часов из указанного временного промежутка.

В Хостинском районе света не будет с 08:00 до 17:00

На улицах: ул. Абовяна, в садовых товариществах «Восход», «Заречное» (ул. Земляничная 18-58, ул. Саят-нова 1-26) и «Энергия».

В Центральном районе Сочи в промежутках между восьми утра и шести вечера электричества не будет на улицах Высокогорной (частично), Волжской, 1-30, 203/1, Анапской, 1-29, Полтавской, 21Д, 19/9, Яблочной, 1-15.

В Лазаревском районе отключения будут с 08:00 до 17:00 в поселке Солоники на одноименной улице, в СНТ Факел, СНТ Монолит, СНТ Восход, СНТ Звездный, СНТ Заря; п. Совет-Квадже, ул. Сибирская (частично), Жасминная (частично), Пляжная (частично), п. Волконка ул. Ольховая, пер. Ольховый, ул. Андреевская (частично), ул. Дружная (частично).

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