Отключения света в Сочи 7 апреля 2021: где не будет электричества

- Пока нет света - лампочки поменяю!

Несколько районов Сочи будут сидеть без света из-за ремонта на коммуникациях. Собрали данные, где будут отключения света в Сочи 7 апреля 2021.

Адлерский район:

Улицы Комарова, Светогорская, Петропавловская, Каспийская, Приреченская, Днестровская, Мясникяна, Тимашевская и переулок Речной.

Хостинский район:

улица Тепличная, 1-110

Центральный район:

Без света будут сидеть жители улиц Стартовой, 1-20, Анапской, 1-29, Полтавской, 21Д, 19/9. Частично вырубят электричество на улице Плеханова, 1-30.

Лазаревский район:

Света не будет на улицах Кизиловой, Курганной и переулка Курганного в поселке Каткова щель. А также в ауле Калеж на улицах Лыготх, Нарт, Адыгахабль.

Энергетики приносят сочинцам извинения за доставленные неудобства.

- Но только так мы сможем почить оборудование и наладить электроснабжение, - говорят в сочинских электросетях.

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