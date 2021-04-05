Муниципалитеты-аутсайдеры на Кубани получат индивидуальные планы по развитию

На Кубани разработают индивидуальные планы развития для отстающих муниципальных образований Фото: Михаил ФРОЛОВ

Личные планы экономического роста будут разработаны для местных муниципалитетов. Необходимо, чтобы отстающие районы шли за передовиками.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение разработать индивидуальные планы развития для отстающих муниципальных образований.

По мнению губернатора, необходимо в таких районах повысить экономический и социальный уровень местных жителей. Он дал распоряжение своему вице-губернатору Игорю Галасю разработать подобную программу, чтобы обеспечить рост поступлений собственных доходов не ниже 105%.

Среди эффективных районов края - Новокубанский, Тбилисский и Белореченский районы. Эти районы показали рост доходов на 135%.

Отстающие районы - Павловский, Кущевский, Славянский, Темрюкский, Кореновский районы с показателем платежей 95%.

- Предлагаем подготовить по ним индивидуальные планы развития, чтобы подтянуть эти муниципалитеты до среднекраевых показателей. Планируем провести работу в течение месяца, – сказал вице-губернатор Игорь Галась.

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