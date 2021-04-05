Поступления доходов в казну Кубани выросли на 13,7%

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Два налога, которые поступили в казну Краснодарского края за первый квартал 2021 года, стали наиболее результативными. Это НДФЛ - 105% и налог на прибыль организаций - 128,9%.

В целом краевая казна получила за этот период более 70 млрд рублей, что 13,7% больше прошлогодних показателей, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Поступательный рост также демонстрируют промышленность - 103,1% и потребительская сфера, розничный товарооборот - на 9,1% и оборот общепита - на 4,4 %.

- А вот отрицательную динамику в строительстве власти планируют компенсировать за счет возведения социальных и инфраструктурных объектов, – отметил вице-губернатор Игорь Галась.

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