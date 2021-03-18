Казино Краснодарского края снизили выплаты налогов в бюджет

В феврале 2020 года расположенную в Сочи игорную зону «Красная поляна» посетило 63,3 тыс. человек Фото: Олег Укладов

Казино в Краснодарском крае снизили отчисления в краевой бюджет на 3,8%.

Всего в бюджет за февраль 2021 года было перечислено налогов 71 млн рублей.

- За аналогичный период 2020 года отчисления в бюджет составили 73,7 млн рублей при запланированных 440,3 млн рублей, - сообщает министерство финансов края.

Игровые заведения в игорной зоне "Красная Поляна" составляют два казино, зал игровых автоматов и wow-арена.

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