Историю храмов Екатеринодара покажут на мультимедийной выставке в Краснодаре

Фото: пресс-служба министерства культуры краснодарского края

14 апреля в Краснодарском Историческом парке откроется мультимедийная выставка "Из истории храмов Екатеринодара".

Посетители смогут познакомиться с бытом екатеринодарцев, увидеть первую казачью церковь, узнать, чем отличается собор от храма.

- На выставке будет презентована карта храмов Краснодара, а также инсталляция хаты казака. Экспозиция подготовлена при содействии отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской и Кубанской епархии, - сообщает пресс-служба министерства культуры края.

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