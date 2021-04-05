На Кубани полицейский порвал нос во время погони за вором

В полиции идет проверка Фото: Иван МАКЕЕВ

Замначальника отдела уголовного розыска Гулькевичского района в тот вечер гнался за вором. 52-летний мужчин умыкнул товар из местного сетевого магазин, и полицейский выехал на место. Когда приехал, воришка уже убегал, и сотрудник угрозыска кинулся за ним. Но оступился и упал, зацепившись за металлическую проволоку.

- 27-летний сотрудник полиции несмотря на это догнал вора и задержал. А после того, как доставил его в отделение, в семь вечера обратился к врачам, - говорят в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В больнице сотруднику угрозыска поставили диагноз - рваная рана носа. И ему назначено амбулаторное лечение. А тем временем в полиции Гулькевичского района назначена проверка по факту травмирования сотрудника.

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